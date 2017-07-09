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«Авангард» не рассматривает возможность возвращения Ягра

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Омский «Авангард» не планирует приглашать в команду 45-летнего чешского форварда Яромира Ягра, который по-прежнему находится в статусе свободного агента.

- Возвращение чешского нападающего Яромира Ягра в «Авангард» не рассматривается, - заявил представитель пресс-службы клуба КХЛ.

В прошедшем сезоне Яромир набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата НХЛ, играя за «Флориду Пантерс».

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).

Яромир играл за омский «Авангард» с 2008 по 2011 год, а затем вернулся в Северную Америку.

Яромир Ягр: Я не получил ни одного звонка от менеджеров клубов НХЛ

Ягр может продолжить карьеру в КХЛ


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