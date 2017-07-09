Экс-офицер КГБ: спецслужбы продолжают контролировать спорт
Источник: NettavisenКомментарии
Экс-офицер КГБ Владимир Попов заявил о слежке со стороны российских спецслужб в отношении глав международных спортивных организаций.
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Да, это агенты
бывшего КГБ,
сейчас ФСБ или
других спецслужб.
Вовлечены ли
они в спорт?
Безусловно. Все
важные для
ранее КГБ, а
теперь ФСБ
персоны получают
в отелях специальные
комнаты, которые
мы на сленге
КГБ называем
«плюс-комнаты».
Это означает,
что там есть
скрытые видеокамеры,
аудио- и телефонная
прослушка. Те,
кто находится
в такой комнате,
контролируются
каждую минуту,
каждую секунду.
Следили ли за
Самаранчем,
Блаттером,
Бахом и Инфантино? Да,
без сомнений.
Именно так
используются
эти комнаты,
- цитирует Попова
Nettavisen.
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