Экс-офицер КГБ: спецслужбы продолжают контролировать спорт

Экс-офицер КГБ Владимир Попов заявил о слежке со стороны российских спецслужб в отношении глав международных спортивных организаций.

- Да, это агенты бывшего КГБ, сейчас ФСБ или других спецслужб. Вовлечены ли они в спорт? Безусловно. Все важные для ранее КГБ, а теперь ФСБ персоны получают в отелях специальные комнаты, которые мы на сленге КГБ называем «плюс-комнаты». Это означает, что там есть скрытые видеокамеры, аудио- и телефонная прослушка. Те, кто находится в такой комнате, контролируются каждую минуту, каждую секунду. Следили ли за Самаранчем, Блаттером, Бахом и Инфантино? Да, без сомнений. Именно так используются эти комнаты, - цитирует Попова Nettavisen.

