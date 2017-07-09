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Экс-офицер КГБ: спецслужбы продолжают контролировать спорт

Источник:  NettavisenКомментарии

Экс-офицер КГБ Владимир Попов заявил о слежке со стороны российских спецслужб в отношении глав международных спортивных организаций.

- Да, это агенты бывшего КГБ, сейчас ФСБ или других спецслужб. Вовлечены ли они в спорт? Безусловно. Все важные для ранее КГБ, а теперь ФСБ персоны получают в отелях специальные комнаты, которые мы на сленге КГБ называем «плюс-комнаты». Это означает, что там есть скрытые видеокамеры, аудио- и телефонная прослушка. Те, кто находится в такой комнате, контролируются каждую минуту, каждую секунду. Следили ли за Самаранчем, Блаттером, Бахом и Инфантино? Да, без сомнений. Именно так используются эти комнаты, - цитирует Попова Nettavisen.

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