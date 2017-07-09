Ромелу Лукаку: Лучший стадион в Англии у «Юнайтед», лучшие фанаты тоже здесь

Новичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку дал первый комментарий в качестве игрока «красных дьяволов».

Напомним, форвард сборной Бельгии перебрался на «Олд Траффорд» из «Эвертона». По информации СМИ, сумма сделки составила 100 млн фунтов.

«МЮ» – самый большой клуб мира. Они хотят выиграть чемпионат и вернуться в число лучших команд планеты. Именно о таком шансе я мечтал с самого детства. Когда «Юнайтед» сделал мне предложение, не пришлось думать дважды. Очень рад, что стану частью истории «Манчестера».

Кто способен отказать такой команде? Лучший стадион в стране у «Юнайтед», лучшие фанаты тоже здесь. Это прекрасная возможность. Всегда говорил и буду говорить одно и то же – хочу выступать за команду, которая хочет выиграть каждый турнир, в котором участвует», – цитирует Лукаку ESPN FC.