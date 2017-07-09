Георгий Джикия: Хотелось бы, чтобы на церемонии вручения медалей присутствовали болельщики «Спартака»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал вручение красно-белым золотых медалей чемпионата России.

- Конечно, хотелось бы, чтобы на церемонии вручения медалей присутствовали болельщики, они это заслужили. Обидно, что так получилось. Думаю, что в следующем году будем праздновать вместе с ними.

Никаких празднований больше не будет, у нас уже 14-го числа игра за Суперкубок. Готовимся играть на победу, все в наших руках. Полученную медаль отправлю домой родителям, - рассказал Джикия.

Напомним, 8 июля футболистам и тренерам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.

На правах чемпионов страны красно-белые стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.