Ибрагимович вернется в «Юнайтед», если залечит травму до января

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы колена.

Как сообщает Mirror, в случае, если игрок успеет вернуться в строй к январю 2018 года, «Манчестер Юнайтед» вернет его в свои ряды. Ранее стало известно, что нападающий завершит реабилитацию под опекой английского клуба.

Напомним, соглашение 35-летнего форварда с «МЮ» истекло 30 июня. Сейчас Златан является свободным агентом.

В минувшем сезоне Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за «Манчестер Юнайтед» и помог клубу выиграть Лигу Европы.