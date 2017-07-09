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Мурат Гассиев: Уверен в своих силах и в победе над Влодарчиком

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев прокомментировал итоги драфта Всемирной боксерской суперсерии.

- В этом турнире нет проходных соперников. Влодарчик - очень опытный боец, бывший чемпион мира, а также обязательный претендент на титул чемпиона мира IBF. Я уверен в своих силах и в своей победе, это будет яркий поединок.

Будет или нет нокаут? Пусть прогнозы делают другие, у нас достаточно специалистов, которые разбираются в боксе, - заявил Гассиев.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июля в Монако состоялся драфт четвертьфиналов первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.

По его итогам первым соперником Мурата Гассиева на турнире станет экс-чемпион мира WBC 35-летний поляк Кшиштоф Влодарчик.

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