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Роман Шишкин: Переход в «Краснодар» – шаг вперед, новый вызов в карьере

Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник сборной России Роман Шишкин прокомментировал переход в «Краснодар» на постоянной основе.

Напомним, 30-летний игрок пополнил ряды «быков» из московского «Локомотива». Хавбек уже выступал за «Краснодар» – вторую половину минувшего сезона Шишкин провел на правах аренды.

«Переход в «Краснодар» для меня – шаг вперед, новый вызов в карьере. Уверен, что большие победы с «Краснодаром» впереди. Работаем!», – написал Шишкин на своей странице в Instagram.

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