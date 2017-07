Кэррик станет капитаном «Манчестер Юнайтед» после ухода Руни

Полузащитник Майкл Кэррик станет капитаном «Манчестер Юнайтед» после ухода из команды форварда Уэйна Руни.

Кэррик защищает цвета за «МЮ» с 2006 года. На его счету 17 голов в 314 проведенных матчах за клуб.

Вице-капитаном манкунианцев будет назначен испанский хавбек Андер Эррера.



After Wayne Rooney leaves Man Utd, they'll announce the new captain, Michael Carrick and vice captain, Ander Herrera. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/9SZh3J40fr