Ряд топ-клубов отказались платить за Хамеса 75 млн евро, «Ливерпуль» взял время на раздумья

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес покинет мадридский «Реал» этим летом.

Как сообщает интернет-издание Sport, агент игрока Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Интеру», «Ювентусу», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Источник уверяет, что ни один из вышеперечисленных клубов не согласился платить за переход 25-летнего футболиста 75 млн евро.

Отмечается, что предложение поступило и «Ливерпулю», который решил обдумать этот вариант.

Согласно источнику, инициатором ухода хавбека является наставник «сливочных» Зинедин Зидан, который в беседе с руководством отметил, что не рассчитывает на своего подопечного.