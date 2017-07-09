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Валерий Рейнгольд: Когда есть видеопросмотр, игрокам комфортнее на поле, они не боятся, что судьи их сплавят

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» считает, что введение видеопросмотра в футбол – дело решенное.

«Я иногда читаю, что говорит глава судейского корпуса Будогосский. Что он несет! – сказал «Советскому спорту» бывший спартаковец чемпион СССР 1962 года Валерий Рейнгольд. – Не нужен судьям видеопросмотр! Конечно, не нужен! Иначе как они будут бабки получать, игры сплавлять? Конечно, для них это трагедия – потеряют такую кормушку! Когда читаю такое, меня просто бесит! 

Я редко соглашаюсь с Карпиным, но согласен с ним в этом вопросе. Видеоповторы будут обязательно, без них уже играть нельзя. Когда есть видеопросмотр, игрокам комфортнее на поле, они не боятся, что их засудят, что судьи их сплавят».

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