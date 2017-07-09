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Себальос станет игроком «Реала» за 18 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучший игрок молодежного чемпионата Европы Даниэль Себальос дал согласие на переход в мадридский «Реал».

Как сообщает авторитетное издание MARCA, хавбек «Бетиса» подпишет контракт со столичным клубом на 6 лет, а сумма трансфера составит 18 млн евро.

В минувшем сезоне полузащитник сборной Испании провел 30 матчей в примере, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что конкурентом «Реала» в борьбе за игрока является «Барселона».

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