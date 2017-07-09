Ари сможет играть за «Локомотив» против «Краснодара» по условиям арендного соглашения

Форвард «Локомотива» Ари согласно арендному соглашению имеет право играть против «Краснодара», которому принадлежат права на футболиста.

Это подтвердил президент железнодорожников Илья Геркус в интервью агентству ТАСС.

Ари играл за «Локомотив» на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Согласно тому арендному соглашению, он не мог выходить на матчи против «Краснодара». В июне нападающий снова был отдан в аренду в столичный клуб.

В прошлом сезоне бразилец забил за «Локомотив» шесть мячей, проведя девять матчей в чемпионате России.