Станислав Черчесов: У «Спартака» есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезоне
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен в том, что московскому «Спартаку» по силам защитить звание чемпионов страны в сезоне-2017/18.
- У
«Спартака» есть все, чтобы повторить успех прошлого сезона - и команда,
и болельщики, и руководство. Другое дело, что соперники тоже усилились.
Но время покажет. Церемония вручения медалей прошла великолепно, все
было красиво, шумно и весело, - заявил Черчесов.
Напомним, 8 июля футболистам и тренерам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.
На правах чемпионов страны красно-белые стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.
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