Станислав Черчесов: У «Спартака» есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезоне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен в том, что московскому «Спартаку» по силам защитить звание чемпионов страны в сезоне-2017/18.

- У «Спартака» есть все, чтобы повторить успех прошлого сезона - и команда, и болельщики, и руководство. Другое дело, что соперники тоже усилились. Но время покажет. Церемония вручения медалей прошла великолепно, все было красиво, шумно и весело, - заявил Черчесов.



Напомним, 8 июля футболистам и тренерам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.

На правах чемпионов страны красно-белые стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.





