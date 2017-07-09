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Александр Барабанов: Моя свадьба была чуть скромнее, чем у Овечкина

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

- Этот год особенный, много ребят ушло. Нужно зарекомендовать себя, попасть на Олимпиаду. 

- Хотите, чтобы Ковальчук остался?
- Конечно, с ним и приятно играть, лидер команды 

- Ваша свадьба была такая же шикарная как у Овечкина?
- У меня была чуть скромнее, - передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата. 

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