Александр Барабанов: Моя свадьба была чуть скромнее, чем у Овечкина

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

- Этот год особенный, много ребят ушло. Нужно зарекомендовать себя, попасть на Олимпиаду.

- Хотите, чтобы Ковальчук остался?

- Конечно, с ним и приятно играть, лидер команды

- Ваша свадьба была такая же шикарная как у Овечкина?

- У меня была чуть скромнее, - передает слова Барабанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.