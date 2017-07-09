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Дэйна Уайт: Бои с участием Аманды Нуньес больше не будут главными событиями на турнирах UFC

Источник:  SherdogКомментарии

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал отмену поединка Аманда Нуньес - Валентина Шевченко, который должен был состояться минувшей ночью в Лас-Вегасе.

- Я спросил у врачей, что с ней произошло. Аманда прошла медосмотр, все было в порядке. Думаю, что на 90 % ее решение не выходить на бой было продиктовано психологией, и лишь на 10% плохим самочувствием.

У меня никогда не было такой ситуации ранее, она действительно была способна провести поединок. Бои с участием Нуньес больше не будут главными событиями на турнирах UFC, - заявил Уайт.

Напомним, сегодня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 2013.

Главным боем вечера должно было стать повторное противостояние чемпионки в легчайшем весе Аманды Нуньес с Валентиной Шевченко. Однако этот поединок не состоялся: накануне встречи бразильянка пожаловалась на плохое самочувствие.

Нуньес и Шевченко уже встречались в марте 2016 года, и тогда победу решением судей одержала Аманда. А 31 декабря Нуньес нокаутировала уже в первом раунде американку Ронду Роузи. 


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