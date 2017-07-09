Максим Карпов: Нет никакой информации по долгам перед игроками «Динамо»
Новичок СКА нападающий Максим Карпов поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.
- Рад, что перешел в СКА. Как решили вопрос с «Динамо», сразу поступило предложение.
- Вопрос по долгам решается?
- Процесс идет, вопрос решается, но никакой информации нет, - передает слова Карпова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.
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