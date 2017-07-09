Игорь Шалимов: Не могу сказать, что мы провели хорошую игру против «Славии»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат (1:1) своей команды в контрольном матче против пражской «Славии».

«Славия» – силовая команда, было видно, что у них неплохое физическое состояние. Нам тяжеловато было восстановиться после прошлого матча, но в целом мы неплохо провели некоторые кусочки. В концовке у нас были моменты, и мы могли забить второй гол. Могли и пропустить, да, но у нас почти полкоманды состояло из молодежи. Не могу сказать, что мы провели хорошую игру, но куски были неплохие.

Мастерство игроков «Славии» было видно, там взрослые игроки, чемпионы своей страны, которые будут играть в Лиге чемпионов. Важно, что мы закончили матч без травм, ведь нужно, чтобы ребята набирали форму», – сказал Шалимов в интервью клубной пресс-службе.