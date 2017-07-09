Абель Санчес: Бой Головкин – Альварес планировали два года, но организация встречи Мэйвезер – Пакьяо заняла все пять

Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.

- Я предвижу захватывающий бой, прежде всего - из-за стилей обоих боксеров. Не думаю, что Канело решит вести поединок на дальней дистанции, что он будет избегать разменов. В этом случае его просто не поймут, и он не будет самим собой.

Этот бой произойдет в правильное время. Да, подготовка к его проведению и различные консультации продолжались два года. Но давайте не будем забывать, что организация встречи Мэйвезер - Пакьяо заняла все пять, - заявил Санчес.



Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса IBF, WBA и WBC в среднем весе, ныне принадлежащие боксеру из Казахстана.

Бой Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо состоялся в мае 2015 года. Американец одержал победу решением судей.