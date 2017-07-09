Абель Санчес: Бой Головкин – Альварес планировали два года, но организация встречи Мэйвезер – Пакьяо заняла все пять
Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.
- Я предвижу захватывающий бой, прежде всего - из-за стилей обоих боксеров. Не думаю, что Канело решит вести поединок на дальней дистанции, что он будет избегать разменов. В этом случае его просто не поймут, и он не будет самим собой.
Этот бой произойдет в правильное время. Да, подготовка к его проведению и различные консультации продолжались два года. Но давайте не будем забывать, что организация встречи Мэйвезер - Пакьяо заняла все пять, - заявил Санчес.
Sanchez: Golovkin Declining? Big Surprise in Canelo Fight! https://t.co/sBlm8LqnGk #boxing pic.twitter.com/ZxoU8TbQCa— BoxingScene.com (@boxingscene) 9 июля 2017 г.
Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса IBF, WBA и WBC в среднем весе, ныне принадлежащие боксеру из Казахстана.
Бой Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо состоялся в мае 2015 года. Американец одержал победу решением судей.