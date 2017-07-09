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Новичок РФПЛ «СКА-Хабаровск» намерен приобрести 3-4 игроков этим летом

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов рассказал о планах дальневосточного клуба.

«Мы ведем переговоры и планируем до начала чемпионата России укрепиться еще тремя-четырьмя футболистами. Я не сторонник афишировать трансферы, буду готов сказать, когда все состоится официально. Позиции? Мы ищем нападающих – как минимум одного игрока. Эта позиция у нас вакантна», – цитирует Флегонтова агентство «Р-Спорт».

Напомним, клуб по итогам минувшего сезона впервые в истории пробился в РФПЛ. В первом туре чемпионата России «СКА-Хабаровск» 16 июля на своем поле встретится с «Зенитом».

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