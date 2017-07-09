Сергей Плотников: Надеюсь, у Шипачева и Дадонова все получится в НХЛ

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

- Старался максимально отдохнуть от физических нагрузок. Съездил на море, но сейчас уже начал тренироваться.



- Как здоровье?

- Конечно, все хорошо. Вытащили пластину. Болей никаких нет.



- Сложный сезон предстоит - Олимпиада предстоит. Как готовиться к этому?

- Рано об этом говорить. Олимпиада нескоро, туда еще надо попасть. Но вообще нужно готовиться к ближайшим матчам.

- Шипачев и Дадонов уехали в НХЛ. Как думаете, у них получится?

- Надеюсь, у них все получится. Буду только рад, - передает слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.

Вадим Шипачев стал игроком нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», а Евгений Дадонов заключил контракт с «Флоридой».