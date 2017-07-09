«Шанхай СИПГ» без Халка и Виллаш-Боаша проиграл клубу Хусти
«Шанхай СИПГ» в
гостевом матче 16-го тура чемпионата Китая уступил «Чанчунь Ятай» со счетом
2:4.
У хозяев отличились Саболч Хусти, который реализовал
пенальти, Цзян Чжэ, Тань Лун и Одион Игало. Автогол на счету Чжан Сяофейя. У
гостей забил Ли Шенлун.
«Шанхай СИПГ» с 36 очками занимает второе место в турнирной
таблице. На первом идет «Гуанчжоу Эвергранд» с 37 баллами. «Чаньчунь Ятай»
набрал 19 очков и поднялся на 10-е место.
Напомним, нападающий шанхайцев Халк и главный тренер Андре
Виллаш-Боаш пропускали встречу из-за дисквалификации, которую они получили за
поддержку в адрес отстраненного на восемь матчей за драку Оскара.
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