«Шанхай СИПГ» без Халка и Виллаш-Боаша проиграл клубу Хусти

«Шанхай СИПГ» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Китая уступил «Чанчунь Ятай» со счетом 2:4.

У хозяев отличились Саболч Хусти, который реализовал пенальти, Цзян Чжэ, Тань Лун и Одион Игало. Автогол на счету Чжан Сяофейя. У гостей забил Ли Шенлун.

«Шанхай СИПГ» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. На первом идет «Гуанчжоу Эвергранд» с 37 баллами. «Чаньчунь Ятай» набрал 19 очков и поднялся на 10-е место.

Напомним, нападающий шанхайцев Халк и главный тренер Андре Виллаш-Боаш пропускали встречу из-за дисквалификации, которую они получили за поддержку в адрес отстраненного на восемь матчей за драку Оскара.