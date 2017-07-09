Сергей Прядкин: «Зенит» готов лететь в Хабаровск на матч первого тура РФПЛ

Президент РФПЛ Сегей Прядкин подтвердил, что «Зенит» готов отправиться в Хабаровск на матч 1-го тура против местного клуба.

- В пятницу состоялась комиссия, которая приняла стадион в Хабаровске, нам пришло соответствующее письмо от Российского футбольного союза. Руководство «Зенита» нам звонило, они готовы туда лететь.

Думаю, что в понедельник получим решение комиссии по сертификации стадиона - насколько мне известно, новое поле уложили, освещение установили. Остальные клубы и стадионы готовы к старту сезона, - цитирует Прядкина агентство ТАСС.

Напомним, «СКА-Хабаровск» завоевал право выступать в премьер-лиге по итогам сезона-2016/17.

Матч первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» - «Зенит» состоится 16 июля.



