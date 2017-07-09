«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Гришко

Как сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровска», украинский защитник Дмитрий Гришко пополнил ряды российского клуба.

«Новичку нашего клуба 31 год, он родился 2 декабря 1985 года в советском Донбассе, в городе Горловка. Футбольное образование Дмитрий получал в ДЮСШ «Спартак» своего родного города, а до переезда в Хабаровск играл за команды «Черноморец» (Одесса) и «Олимпик» (Донецк).

С клубом из Одессы центральный защитник «СКА-Хабаровск» выступал в еврокубках, в «Олимпике» был капитаном команды и трижды признавался лучшим игроком сезона по версии болельщиков», – говорится в сообщении клуба.

Дмитрий Гришко

Источник фото: «СКА-Хабаровск»

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