Дмитрий Комбаров: Верим, что сможем сохранить чемпионство

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров надеется на то, что его команда станет чемпионом России и в следующем сезоне.

- Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне, - цитирует Комбарова агентство ТАСС.

Напомним, 8 июля футболистам и тренерам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.

На правах чемпионов страны красно-белые стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.

18 июля «Спартак» сыграет в первом туре чемпионата России-2017/18 с московским «Динамо».







