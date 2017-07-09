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Дмитрий Комбаров: Верим, что сможем сохранить чемпионство

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров надеется на то, что его команда станет чемпионом России и в следующем сезоне.

- Верим, что сможем сохранить чемпионство в этом сезоне, - цитирует Комбарова агентство ТАСС.

 

Напомним, 8 июля футболистам и тренерам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.

На правах чемпионов страны красно-белые стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.

18 июля «Спартак» сыграет в первом туре чемпионата России-2017/18 с московским «Динамо».



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