«Валенсия» предложила за Луиша Нету 5 млн евро

Как сообщает O Jogo, этим летом защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в «Валенсию».

Согласно источнику, испанский клуб предложил за игрока сборной Португалии 5 млн евро. Отмечается, что сине-бело-голубые пока не ответили «летучим мышам».

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что клуб не собирается вести переговоры по Нету с другими командами и хочет, чтобы он остался.

Отметим, что минувшим летом из «Зенита» в «Валенсию» перешел защитник сборной Аргентины Эсекьель Гарай.

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