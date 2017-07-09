«Челси» купит Рюдигера у «Ромы» за 34 миллиона фунтов
Источник: Sky SportsКомментарии
Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер близок к переходу из «Ромы» в лондонский «Челси».
По информации Sky Sports, 24-летний футболист уже прибыл в Англию для прохождения медосмотра.
Roma defender Antonio Rudiger has arrived in London for his Chelsea medical. Personal terms agreed on £34m deal— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 9 июля 2017 г.
Сумма трансфера может составить 34 миллиона фунтов стерлингов. Игрок уже согласовал с «Челси» условия личного контракта.
Напомним, в составе сборной Германии Антонио Рюдигер выиграл Кубок конфедераций-2017, который проходил в четырех российских городах.
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