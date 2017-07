«Челси» купит Рюдигера у «Ромы» за 34 миллиона фунтов

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер близок к переходу из «Ромы» в лондонский «Челси».

По информации Sky Sports, 24-летний футболист уже прибыл в Англию для прохождения медосмотра.

