Лиссабонский «Спортинг» вступил в борьбу за Хави Гарсию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может перебраться в чемпионат Португалии.
Как сообщает SAPO Desporto, игроком питерского клуба интересуется лиссабонский «Спортинг».
Отмечается, что хавбек рассматривается в качестве замены Вилльяму Карвалью, который, скорее всего, будет продан в одну из европейских топ-команд.
Ранее сообщалось, что на Гарсию также претендуют «Малага» и «Бордо».
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