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Лиссабонский «Спортинг» вступил в борьбу за Хави Гарсию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может перебраться в чемпионат Португалии.

Как сообщает SAPO Desporto, игроком питерского клуба интересуется лиссабонский «Спортинг».

Отмечается, что хавбек рассматривается в качестве замены Вилльяму Карвалью, который, скорее всего, будет продан в одну из европейских топ-команд.

Ранее сообщалось, что на Гарсию также претендуют «Малага» и «Бордо».

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