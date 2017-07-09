Владислав Гавриков: Буду ли я в «Коламбусе» через два года? Почему нет
Защитник
СКА Владислав Гавриков рассказал, когда будет играть в НХЛ.
– Когда
приняли решение перейти в СКА, долго выбирали между Петербургом и Коламбусом?
– Я все решил уже после чемпионата мира.
– Олег
Знарок в сборной звал вас в СКА.
– Нет, в сборной все думают о другом.
– Можно
сказать, что Олимпиада сыграла решающую роль в том, что вы оказались в СКА?
– У меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, не только Олимпиада, все вместе.
– Летом вы
летали в Коламбус, все ли там понравилось?
– Да, я познакомился с тренерским штабом, мне показали арену, показали город. Остались только приятные впечатления.
– Через
два года ждать вас в «Коламбусе»?
– Почему нет, – передает слова Гаврикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, Гавриков в июне подписал контракт с армейцами на два
года. Предыдущим клубом защитника сборной России был «Локомотив». «Коламбус»
выбрал Гаврикова на драфте 2015 года под 159-м номером.
Первый официальный матч
сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится
обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 армейцы выиграли Кубок Гагарина,
обыграв в финале магнитогорский «Металлург». ЦСКА стал победителем регулярного
чемпионата.