Владислав Гавриков: Буду ли я в «Коламбусе» через два года? Почему нет

Защитник СКА Владислав Гавриков рассказал, когда будет играть в НХЛ.

– Когда приняли решение перейти в СКА, долго выбирали между Петербургом и Коламбусом?

– Я все решил уже после чемпионата мира.

– Олег Знарок в сборной звал вас в СКА.

– Нет, в сборной все думают о другом.

– Можно сказать, что Олимпиада сыграла решающую роль в том, что вы оказались в СКА?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, не только Олимпиада, все вместе.

– Летом вы летали в Коламбус, все ли там понравилось?

– Да, я познакомился с тренерским штабом, мне показали арену, показали город. Остались только приятные впечатления.

– Через два года ждать вас в «Коламбусе»?

– Почему нет, – передает слова Гаврикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Гавриков в июне подписал контракт с армейцами на два года. Предыдущим клубом защитника сборной России был «Локомотив». «Коламбус» выбрал Гаврикова на драфте 2015 года под 159-м номером.

Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.