Владислав Гавриков: Со Знарком не говорил, но на это еще будет время
Защитник
СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от перехода в петербургский
клуб.
–
Как здоровье, не беспокоит ли травма?
– Все отлично, начал тренироваться вместе с командой.
–
Как провели отпуск, успели отдохнуть в связи с переходом?
– Успел на недельку слетать в Испанию. Вернулся чуть пораньше, чтобы обустроиться в Петербурге.
– Был
персональный разговор с Олегом Знарком?
– Со Знарком не говорил, но на это еще будет время, – передает слова Гаврикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Владислав Гавриков: Буду ли я в «Коламбусе» через два года? Почему нет
Напомним, Гавриков в июне подписал контракт с армейцами на два
года. Предыдущим клубом защитника сборной России был «Локомотив».
Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа
против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17
армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург».
ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.