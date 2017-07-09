Владислав Гавриков: Со Знарком не говорил, но на это еще будет время

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

– Как здоровье, не беспокоит ли травма?

– Все отлично, начал тренироваться вместе с командой.

– Как провели отпуск, успели отдохнуть в связи с переходом?

– Успел на недельку слетать в Испанию. Вернулся чуть пораньше, чтобы обустроиться в Петербурге.

– Был персональный разговор с Олегом Знарком?

– Со Знарком не говорил, но на это еще будет время, – передает слова Гаврикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Гавриков в июне подписал контракт с армейцами на два года. Предыдущим клубом защитника сборной России был «Локомотив».

Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале магнитогорский «Металлург». ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.