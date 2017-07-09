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Марко Хук: Мне хотелось сразиться именно с Усиком. Посмотрим, что он покажет в одном ринге со мной

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе немец Марко Хук поделился ожиданиями от встречи с нынешним обладателем этого титула украинцем Александром Усиком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.

- Мне хотелось сразиться именно с Усиком, это был мой самый желаемый оппонент. Люди говорят, что он реально хорош - олимпийский чемпион и действующий чемпион мира. Но посмотрим, что он сможет показать в одном ринге со мной, - заявил Хук.

Напомним, 1 апреля текущего года Марко Хук уступил по очкам единогласным решением судей в бою за звание чемпиона мира WBC бойцу из Латвии Майрису Бриедису, который также примет участие в WBSS.

В «крузервейте» на проект заявились действующий чемпион мира по версии IBF украинец Александр Усик, обладатель пояса IBF россиянин Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос, а также Дмитрий Кудряшов (Россия), Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Майк Перес (Куба).

«Сеяные» бойцы поднимались на сцену и выбирали себе соперников из числа остальных. 

Были сформированы следующие пары:

Мурат Гассиев (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша)

Александр Усик (Украина) – Марко Хук (Германия)

Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба)

Юниер Дортикос (Куба) – Дмитрий Кудряшов (Россия)

Непримкнувший. Всемирная боксерская суперсерия стартует без Лебедева

Голосование: Кто выиграет Всемирную боксерскую суперсерию в первом тяжелом весе?

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