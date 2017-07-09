Паулиньо надеется, что «Гуанчжоу Эвергранд» отпустит его в «Барселону»

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо прокомментировал интерес со стороны «Барселоны», а также рассказал о предложении из России.

«Нет, я еще не разговаривал с руководством. Если «Барселона» сделает предложение о моем переходе, то я надеюсь, что трансфер состоится.

Нет, я никогда не ставил деньги на первое место. В 2011 году я получил предложение от российского клуба, который предлагал мне в 10 раз больше, чем я получал в Бразилии. Для меня важно быть счастливым.

Буду рад выступать за «Барселону». В таком клубе выступают великие игроки. Это честь. Конечно, я мечтаю выиграть Лигу чемпионов. С «Барселоной» эта мечта станет реальностью», – приводит слова бразильца Goal.