Илья Никулин: «Динамо» в любом случае нужно готовиться к сезону
Защитник «Динамо»
Илья Никулин рассказал о подготовке к сезону.
– Мысли только побеждать, стремиться к высоким местам, – сказал Никулин корреспонденту «Советского спорта» Дмитрию Пономаренко. – Вчера у нас было собрание, сегодня занимались в тренажерном зале. Пока тренировки проходят на земле. С понедельника начнется основная подготовка.
– Какое настроение сейчас
в команде?
– У ребят рабочее настроение. Рад видеть всех. Давно не виделись.
– Раздрай, связанный
со сменой руководства, остался в прошлом?
– Рано что-то комментировать. У нас сейчас мысли, как правильно подготовится к сезону. Нам в любом случае нужно готовиться к сезону, выходить и показывать свое мастерство.
Полная видеоверсия интервью
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически