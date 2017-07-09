Илья Никулин: «Динамо» в любом случае нужно готовиться к сезону

Защитник «Динамо» Илья Никулин рассказал о подготовке к сезону.

– Мысли только побеждать, стремиться к высоким местам, – сказал Никулин корреспонденту «Советского спорта» Дмитрию Пономаренко. – Вчера у нас было собрание, сегодня занимались в тренажерном зале. Пока тренировки проходят на земле. С понедельника начнется основная подготовка.

– Какое настроение сейчас в команде?

– У ребят рабочее настроение. Рад видеть всех. Давно не виделись.

– Раздрай, связанный со сменой руководства, остался в прошлом?

– Рано что-то комментировать. У нас сейчас мысли, как правильно подготовится к сезону. Нам в любом случае нужно готовиться к сезону, выходить и показывать свое мастерство.

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