«Челси», упустив Лукаку, нацелился на форварда сборной Италии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте по-прежнему заинтересован в приглашении центрального нападающего.

Как сообщает Daily Mirror, действующий чемпион Англии, уступив борьбу за Ромелу Лукаку «Манчестер Юнайтед», намерен приобрести форварда «Торино» Андреа Белотти.

Ранее сообщалось, что на игрока сборной Италии претендуют «Ювентус», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и другие европейские топ-клубы. При этом известно, что сумма отступных в контракте нападающего составляет 100 млн евро. Об этом сообщал президент «Торино».

По информации СМИ, «Челси» не утратил интерес к форварда мадридского «Реала» Альваро Морате, за которого «Реал» требует 90 млн евро.

Читайте также:

«Благодарен Жозе за второй шанс». Лукаку – о Погба, «Челси» и «Юнайтед»