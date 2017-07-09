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Семин отказался приглашать Караваева в «Локомотив»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев мог оказаться в московском «Локомотиве».

Согласно источнику, окончательное решение по трансферу игрока принимал наставник столичного клуба Юрий Семин, который отказался от услуг футболиста.

В минувшем сезоне 22-летний воспитанник московского ЦСКА сыграл за «Спарту» 37 матчей, забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.

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