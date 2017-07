«Зенит» заключил контракт с бывшим игроком «Красных Крыльев»

Разыгрывающий Скотти Рейнольдс стал игроком «Зенита», утверждает американский журналист Дэвид Пик.

– Скотти Рейнольдс подписал контракт с «Зенитом» на сезон, – написал Пик в своем аккаунте в твиттере.

Source: Zenit St. Petersburg has signed free-agent floor general Scottie Reynolds to a guaranteed contract for the 2017/18 season.