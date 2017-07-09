«Зенит» заключил контракт с бывшим игроком «Красных Крыльев»
Источник: Twitter.comКомментарии
Разыгрывающий Скотти
Рейнольдс стал игроком «Зенита», утверждает американский журналист Дэвид Пик.
– Скотти Рейнольдс подписал контракт с «Зенитом» на сезон, – написал Пик в своем аккаунте в твиттере.
Source: Zenit St. Petersburg has signed free-agent floor general Scottie Reynolds to a guaranteed contract for the 2017/18 season.— David Pick (@IAmDPick) 9 июля 2017 г.
Напомним, Рейнольдс выступал в Единой лиге ВТБ в составе «Красных
Крыльев» в сезоне-14/15. Последним клубом 29-летнего американского разыгрывающего был «Цибона»,
выступающий в Адриатической лиге.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически