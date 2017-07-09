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«Зенит» заключил контракт с бывшим игроком «Красных Крыльев»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Разыгрывающий Скотти Рейнольдс стал игроком «Зенита», утверждает американский журналист Дэвид Пик.

– Скотти Рейнольдс подписал контракт с «Зенитом» на сезон, – написал Пик в своем аккаунте в твиттере.

Напомним, Рейнольдс выступал в Единой лиге ВТБ в составе «Красных Крыльев» в сезоне-14/15. Последним клубом 29-летнего американского разыгрывающего был «Цибона», выступающий в Адриатической лиге.

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