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Андрей Рябинский: Кудряшов бьет как лошадь копытом, а Усик – заслуженно первый номер Всемирной суперсерии

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от турнира бойцов первого тяжелого веса в рамках Всемирной суперсерии. 

- Интерес к суперсерии велик. Говорить о фаворитах сейчас сложно. Понятно, что есть, конечно же, Усик, восходящая звезда мирового бокса, и у него очень хорошие шансы на победу. Его воспринимают как первого номера, и это заслуженно - он очень хороший боксер.

Но есть и наш Дима Кудряшов, который неплохо смотрится. И ясно, что нокаутер всегда имеет шанс, а Дима из 21 побед 20 одержал нокаутом. И ведь у него есть такая история - он бьет как лошадь копытом. К тому же есть еще и такой опытный боксер как Влодарчик - оценим, в какой форме он вернется на ринг.

Я не думаю об этом серьезно, потому что есть организаторы суперсерии. И к тому же турнир очень сильно завязан на телевизионные права и на зарубежную, американскую, прежде всего, аудиторию, которая проявляет очень большой интерес к соревнованию. Именно эта суперсерия интересна очень многим, потому что там на кону)стоит несколько титулов и собраны самые сильные бойцы именно этого веса, за исключением Дениса Лебедева, - рассказал Рябинский.

Напомним, в «крузервейте» (до 90,7 кг) на проект заявились действующий чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик, обладатель пояса IBF россиянин Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос, а также Дмитрий Кудряшов (Россия), Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Майк Перес (Куба).

«Сеяные» бойцы поднимались на сцену и выбирали себе соперников из числа остальных. 

Были сформированы следующие полуфинальные пары:

Мурат Гассиев  – Кшиштоф Влодарчик

Александр Усик  – Марко Хук

Майрис Бриедис – Майк Перес

Юниер Дортикос – Дмитрий Кудряшов

Непримкнувший. Всемирная боксерская суперсерия стартует без Лебедева

Мурат Гассиев: Влодарчик - тяжелый соперник, а прогнозы пусть делают другие


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