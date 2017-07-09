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«Казанка» с Сычевым обыграла молодежный состав «Спартака»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Казанки» в рамках контрольного матча нанесли поражение молодежной команде «Спартака».

Встреча проходила на поле академии красно-белых и завершилась со счетом 2:0.

Никита Дорофеев открыл счет на 25-й минуте, а Иван Шаров в начале второго тайма установил окончательный результат.

Отметим, что «Казанка» является фарм-клубом московского «Локомотива». В этой игре бывший нападающий красно-зеленых Дмитрий Счев вышел на замену на 65-й минуте.

Товарищеский матч

«Спартак»-мол. – «Казанка» – 0:2 (0:1)

Голы: Дорофеев, 25 (0:1); Шаров, 49 (0:2).

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