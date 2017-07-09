Игорь Есмантович: Задачу по возвращению наших игроков из НХЛ ЦСКА выполнил на сто процентов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал обозревателю «Советского спорта» о формировании армейской команды.
– Мы довольны своим составом, он полностью сформирован, – говорит о ЦСКА Игорь Есмантович. – Задачу по возвращению наших игроков из НХЛ выполнили практически на сто процентов. В общем, довольны. Комплектация команды на сезон 2017/18 закончена.
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