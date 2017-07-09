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Карло Анчелотти: Конкуренция в Лиге чемпионов-2017/18 будет беспрецедентной. Такого не было никогда

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов-2017/18.

- Мечтаю о том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз. На этот раз турнир по целому ряду причин будет еще более сложным, чем когда бы то ни было. Английские гранды возвращаются в гонку за победой - «Челси», «Манчестер Юнайтед»...

«Барселона» и «Бавария» хотят вернуться на прежний уровень. «Ювентус» желает наконец-то взять трофей после стольких упущенных шансов в финалах. А «Реал» захочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Задачи всех этих команд, а также амбициозного «ПСЖ» - как минимум выход в полуфинал. Все они хотят быть в четверке лучших. Такой конкуренции в Лиге чемпионов еще никогда не было, - заявил Анчелотти.

Напомним, «Бавария» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2013 года под руководством Юппа Хайнкеса.

В прошедшем розыгрыше турнира мюнхенцы уступили мадридскому «Реалу» на стадии четвертьфинала. Ответная игра на «Сантьяго Бернабеу» вызвала широкий резонанс благодаря сразу нескольким спорным решениям венгерского арбитра Виктора Кашшаи.

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