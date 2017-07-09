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Тимофей Мозгов: Играть за сборную и вообще в стритбол я не планирую

Источник:  ТАССКомментарии

Российский центровой Тимофей Мозгов рассказал, что не планирует выступать за за сборную России по баскетболу 3х3.

- Я играю в НБА и буду развиваться и прогрессировать в этой лиге. Играть за сборную и вообще в стритбол я не планирую. Это, конечно, тоже игра с баскетбольным мячом, но другая.

Главное, что это теперь это олимпийский вид спорта, который придаст импульс развитию уличного баскетбола, и добавит стимула ребятам, у которых не получилось в большом баскетболе. Они смогут стать хорошими стритболистами, - передает слова Мозгова ТАСС.

Добавим, что в июне Мозгов перешел в «Бруклин» из «Лос-Анджелес Лейкерс».

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