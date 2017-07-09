«Краснодар» ушел от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу Вандерсона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Краснодар» и московский ЦСКА разошлись миром в контрольном матче, который состоялся в Австрии (1:1).
В составе столичного клуба забитым голом отметился хавбек сборной России Алан Дзагоев, который недавно оправился от травмы и вернулся в строй.
Спас «быков» от поражения новичок российского клуба Вандерсон Масиэл, который сравнял счет на 89-й минуте.
«Краснодар» сыграл в ничью с ЦСКА (Москва) в заключительном контрольном матче австрийского сбора. У «быков» отличился Вандерсон#ВпередБыки pic.twitter.com/AYjWm9Kpwa— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 июля 2017 г.
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