«Краснодар» ушел от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу Вандерсона

«Краснодар» и московский ЦСКА разошлись миром в контрольном матче, который состоялся в Австрии (1:1).

В составе столичного клуба забитым голом отметился хавбек сборной России Алан Дзагоев, который недавно оправился от травмы и вернулся в строй.

Спас «быков» от поражения новичок российского клуба Вандерсон Масиэл, который сравнял счет на 89-й минуте.