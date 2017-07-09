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Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
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«Краснодар» ушел от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу Вандерсона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Краснодар» и московский ЦСКА разошлись миром в контрольном матче, который состоялся в Австрии (1:1).

В составе столичного клуба забитым голом отметился хавбек сборной России Алан Дзагоев, который недавно оправился от травмы и вернулся в строй.

Спас «быков» от поражения новичок российского клуба Вандерсон Масиэл, который сравнял счет на 89-й минуте.

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