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Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет (фото)

Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии
Уэйн Руни
Уэйн РуниФото: Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба «Эвертона», сегодня, 9 июля, форвард сборной Англии Уэйн Руни вернулся в мерсисайдский клуб.

Отмечается, что 31-летний нападающий подписал контракт с «ирисками», рассчитанный на два года. Детали сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что футболист покинет «Манчестер Юнайтед» абсолютно бесплатно, поскольку «Эвертон» потребовал включить его в сделку по трансферу нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку в стан «красных дьяволов».

Напомним, Руни выступал за «Юнайтед» с 2004 года. За это время нападающий провел 559 матчей, забил 253 гола и отдал 145 голевых передач. Руни стал лучшим бомбардиром «красных дьяволов», а также был капитаном команды.

За все время в Манчестере игрок становился чемпионом Англии (5 раз), обладателем Кубка (1) и Суперкубка страны (4), Кубка лиги (3), Лиги чемпионов (1), Лиги Европы (1) и клубного чемпионата мира.

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