Игорь Есмантович: Хотим оставить Капризова в ЦСКА еще на три года
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал «Советскому спорту» о переговорах с форвардом Кириллом Капризовым.
– Как сложится будущее Капризова? Сейчас у Кирилла контракт на год с ЦСКА. Но после его окончания он также нацелен на НХЛ…
– Мы ведем с форвардом переговоры уже сейчас, – отвечает Игорь Есмантович. – Наша позиция – хотим, чтоб Кирилл остался в России еще на три года.
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