Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Есмантович: Хотим оставить Капризова в ЦСКА еще на три года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал «Советскому спорту» о переговорах с форвардом Кириллом Капризовым.

– Как сложится будущее Капризова? Сейчас у Кирилла контракт на год с ЦСКА. Но после его окончания он также нацелен на НХЛ…
– Мы ведем с форвардом переговоры уже сейчас, – отвечает Игорь Есмантович. – Наша позиция – хотим, чтоб Кирилл остался в России еще на три года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Есмантович: Задачу по возвращению наших игроков из НХЛ ЦСКА выполнил на сто процентовПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал обозревателю «Советского спорта» о формировании армейской команды.Как СКА заманил топ-игроков? Объясняет тот, кто отказал клубу НХЛ ради чемпионаКак СКА заманил топ-игроков? Объясняет тот, кто отказал клубу НХЛ ради чемпионаГлавные силы СКА теперь тоже готовятся к новому сезону.Илья Никулин: «Динамо» в любом случае нужно готовиться к сезонуЗащитник «Динамо» Илья Никулин рассказал о подготовке к сезону.Владислав Гавриков: Со Знарком не говорил, но на это еще будет времяЗащитник СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Владислав Гавриков: Буду ли я в «Коламбусе» через два года? Почему нетЗащитник СКА Владислав Гавриков рассказал, когда будет играть в НХЛ.Михаил Варнаков: Может, у кого-то осадок и остался. Но «Динамо» будет битьсяМихаил Варнаков: Может, у кого-то осадок и остался. Но «Динамо» будет битьсяНовичок московского «Динамо» Михаил Варнаков прокомментировал непростую ситуацию, через которую прошли этим летом бело-голубые.Сергей Плотников: Надеюсь, у Шипачева и Дадонова все получится в НХЛНападающий СКА Сергей Плотников поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.Максим Карпов: Нет никакой информации по долгам перед игроками «Динамо»Новичок СКА нападающий Максим Карпов поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Александр Барабанов: Моя свадьба была чуть скромнее, чем у ОвечкинаНападающий СКА Александр Барабанов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.«Авангард» не рассматривает возможность возвращения ЯграОмский «Авангард» не планирует приглашать в команду 45-летнего чешского форварда Яромира Ягра, который по-прежнему находится в статусе свободного агента.Михаил Варнаков: Мой контракт с «Динамо» не изменился, все нормальноНовичок «Динамо» Михаил Варнаков рассказал о том, как отнесся к переменам в московском клубе.Алексей Терещенко: Хочу закрыть все неприятные вопросы и играть в «Динамо»Алексей Терещенко: Хочу закрыть все неприятные вопросы и играть в «Динамо»Форвард бело-голубых Алексей Терещенко приехал на динамовскую базу в Новогорске и заявил, что хочет продолжить карьеру в родном клубе.Алексей Терещенко: Полностью восстановлюсь после операции к концу августаФорвард Алексей Терещенко рассказал о том, как готовится к сезону.Алексей Терещенко: Хочу поделиться опытом с динамовской молодежьюФорвард Алексей Терещенко заявил, что хочет продолжать карьеру в московском «Динамо».«Ягр хочет вернуться в Россию». Мы знаем, где Яромиру надо играть в КХЛ«Ягр хочет вернуться в Россию». Мы знаем, где Яромиру надо играть в КХЛОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, в каком клубе КХЛ может оказаться Яромир Ягр, который не нашел себе работу в Америке.Источник: Ягр может продолжить карьеру в КХЛНападающий Яромир Ягр может продолжить свою карьеру в КХЛ. Об этом информирует чешское издание Blesk.cz м со ссылкой на источник, хорошо знакомый с ситуацией.Владимир Воробьев: На тех, кто ушел из «Динамо», зла не держу!Владимир Воробьев: На тех, кто ушел из «Динамо», зла не держу!Обозреватель «Советского спорта» побывал на базе московского «Динамо» в Новогорске и пообщался с наставником команды Владимиром Воробьевым.Станислав Гареев: Мне интересно будет поработать с новым тренерским штабом «Салавата»Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев рассказал, о том, что с интересом ожидает тренировок нового тренера команды Эркке Вестерлунда.Защитник Мэтт Гилрой подписал контракт с «Йокеритом»«Йокерит» заключил соглашение с защитником Мэттью Гилроем. Об этом информирует официальный сайт финского клуба.Владимир Воробьев: На днях в «Динамо» подъедет БойдГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев рассказал о новом центрфорварде бело-голубых.
Бокс
Марко Хук: Мне хотелось сразиться именно с Усиком. Посмотрим, что он покажет в одном ринге со мной
Футбол
«Челси» купит Рюдигера у «Ромы» за 34 миллиона фунтов
Футбол
«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Гришко
Футбол
«Валенсия» предложила за Луиша Нету 5 млн евро
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Кирилл Капризов
Кирилл Капризоввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости