Фредерик «Hoej» Нильсен выиграл Hearthstone Spring Championship

Марк Авербух: Долгое время команды были больше нужны турнирам, но теперь правила игры, я надеюсь, изменятся

Директор по развитию EPICENTER Марк Авербух выразил мнение об изменении отношений между организаторами и командами после изменения системы мейджоров по Dota 2.