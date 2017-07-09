Фредерик «Hoej» Нильсен выиграл Hearthstone Spring Championship
Датчанин Фредерик «Hoej» Нильсен стал победителем турнира Hearthstone Spring Championship.
В финале Hoej обыграл Александра «Kolento» Мальша со счетом 3:0.
Чемпион заработал 60 000 долларов и 20 очков HTC, а серебряный призер получил 45 000 долларов и 15 очков HTC.
Hearthstone Spring Championship проходил с 7 по 9 июля в Шанхае. Призовой фонд чемпионата составлял 250 000 долларов.
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