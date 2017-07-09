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Кшиштоф Влодарчик: Гассиев – хороший боксер и настоящий панчер, но я никогда не искал легких путей

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе поляк Кшиштоф Влодарчик высоко оценил своего будущего оппонента по четвертьфиналу WBSS Мурата Гассиева.

- Я счастлив, потому что Мурат – действительно хороший боксер и настоящий панчер. Как вы знаете, я никогда не избегал боев с самыми сильными оппонентами, не искал легких путей. Мы предложим болельщикам настоящее зрелище, - заявил Влодарчик.

Напомним, в «крузервейте» (до 90,7 кг) на проект заявились действующий чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик, обладатель пояса IBF россиянин Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос, а также Дмитрий Кудряшов (Россия), Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Майк Перес (Куба).

«Сеяные» бойцы поднимались на сцену и выбирали себе соперников из числа остальных. 

Были сформированы следующие полуфинальные пары:

Мурат Гассиев  – Кшиштоф Влодарчик

Александр Усик  – Марко Хук

Майрис Бриедис – Майк Перес

Юниер Дортикос – Дмитрий Кудряшов

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