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Алекс Гальченюк: Поиграть с Друэном в одной тройке – это однозначно большой плюс

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Монреаль» Алекс Гальченюк прокомментировал подписание «Канадиенс» контракта с форвардом Джонатаном Друэном.

- Когда я узнал, что мы подписали контракт с Друэном, был страшно взволнован и сразу же поздравил его. Да и как было не обрадоваться, когда в твою команду приходит игрок с таким набором навыков и уровнем мастерства? А уж получить шанс поиграть с таким форвардом в одной тройке — это однозначно большой плюс, — приводит слова Гальченюка официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Монреаль» обменял защитника Михаила Сергачева и условный выбор во втором раунде драфта-2018 в «Тампа-Бэй Лайтнинг», взамен получив нападающего Джонатана Друэна и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года. В минувшем сезоне канадец сыграл 73 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 53 (21+32) очка при показателе полезности «-13».

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