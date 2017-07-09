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Уэйн Руни: Я очень взволнован, не могу дождаться встречи с Куманом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной Англии Уэйн Руни поделился впечатлениями от своего возвращения в «Эвертон» спустя 13 лет.

«Я очень взволнован. Не могу дождаться встречи с Рональдом Куманом и парнями!», – написал 31-летний футболист в своем Instagram.

Excited to be back at @everton. Can't wait to meet up with Ronald Koeman and the lads! #EFC 🔵

Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney)

Напомним, нападающий перешел в стан «ирисок» из «Манчестер Юнайтед». Цвета «красных дьяволов» футболист защищал с 2004 года. За это время нападающий провел 559 матчей, забил 253 гола и отдал 145 голевых передач. Руни стал лучшим бомбардиром «красных дьяволов», а также был капитаном команды.

За все время в Манчестере игрок становился чемпионом Англии (5 раз), обладателем Кубка (1) и Суперкубка страны (4), Кубка лиги (3), Лиги чемпионов (1), Лиги Европы (1) и клубного чемпионата мира.

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