Рон Хекстолл: Патрик впервые попал в НХЛ. Ему нужно смотреть, наблюдать, разговаривать с ребятами

Генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл поделился мнением о первом тренировочном лагере нападающего «Флайерз» Нолана Патрика.

- Патрик впервые попал в НХЛ. Ему нужно смотреть, наблюдать, разговаривать с ребятами, которые уже бывали на сборах новичков. Тренеры все покажут на видео, все объяснят. Мы хотели бы видеть его на площадке, но он многому научится и таким способом, - приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ.

Напомним, что форвард «Филадельфии» Патрик на следующей неделе сможет приступить к тренировкам на льду, после операции на брюшной полости, которую ему сделали 13 июня.

Нападающий был задрафтован «Филадельфией» в первом раунде под общим вторым номером в 2017 году. Нолан играл в команде WHL (Западная хоккейная лига) «Брэндон Уит Кингс». За три сезона в лиге Патрик набрал 205 (92+113) очков в 163 матчах.