Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рон Хекстолл: Патрик впервые попал в НХЛ. Ему нужно смотреть, наблюдать, разговаривать с ребятами

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл поделился мнением о первом тренировочном лагере нападающего «Флайерз» Нолана Патрика.

- Патрик впервые попал в НХЛ. Ему нужно смотреть, наблюдать, разговаривать с ребятами, которые уже бывали на сборах новичков. Тренеры все покажут на видео, все объяснят. Мы хотели бы видеть его на площадке, но он многому научится и таким способом, - приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ.

Напомним, что форвард «Филадельфии» Патрик на следующей неделе сможет приступить к тренировкам на льду, после операции на брюшной полости, которую ему сделали 13 июня.

Нападающий был задрафтован «Филадельфией» в первом раунде под общим вторым номером в 2017 году. Нолан играл в команде WHL (Западная хоккейная лига) «Брэндон Уит Кингс». За три сезона в лиге Патрик набрал 205 (92+113) очков в 163 матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Есмантович: Гретцки и Марадоны в ЦСКА не будет! А по Капризову работаемИгорь Есмантович: Гретцки и Марадоны в ЦСКА не будет! А по Капризову работаемПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал обозревателю «Советского спорта» о формировании армейской команды.Алекс Гальченюк: Поиграть с Друэном в одной тройке – это однозначно большой плюсНападающий «Монреаль» Алекс Гальченюк прокомментировал подписание «Канадиенс» контракта с форвардом Джонатаном Друэном.Владислав Гавриков: Буду ли я в «Коламбусе» через два года? Почему нетЗащитник СКА Владислав Гавриков рассказал, когда будет играть в НХЛ.«Авангард» не рассматривает возможность возвращения ЯграОмский «Авангард» не планирует приглашать в команду 45-летнего чешского форварда Яромира Ягра, который по-прежнему находится в статусе свободного агента.«Саша танцевал даже полуголым…» Семь ярких сюжетов со свадьбы Овечкина (видео)«Саша танцевал даже полуголым…» Семь ярких сюжетов со свадьбы Овечкина (видео)Давайте рассмотрим свадебный альбом Александра Овечкина и Анастасии Шубской – церемония состоялась в субботу вечером в Барвихе.Нолан Патрик: Начну кататься на следующей неделеНападающий «Филадельфии» Нолан Патрик на следующей неделе сможет приступить к тренировкам на льду. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.«Даллас» подписал контракт новичка с третьим номером драфта-2017Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с защитником Миро Хейсканеном. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Путин поздравил Овечкина со свадьбойПрезидент России Владимир Путин поздравил хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую со свадьбой. Об этом сообщает «Газета.Ru».Овечкин и Шубская сыграли свадьбу (видео)Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл свадьбу с Анастасией Шубской.«Ягр хочет вернуться в Россию». Мы знаем, где Яромиру надо играть в КХЛ«Ягр хочет вернуться в Россию». Мы знаем, где Яромиру надо играть в КХЛОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, в каком клубе КХЛ может оказаться Яромир Ягр, который не нашел себе работу в Америке.Маркус Юханссон: Я чувствую, что «Нью-Джерси» движется в правильном направленииНападающий Маркус Юханссон, которого «Вашингтон» обменял в «Нью-Джерси», поделился ожиданиями от первого сезона в новой команде.Источник: Ягр может продолжить карьеру в КХЛНападающий Яромир Ягр может продолжить свою карьеру в КХЛ. Об этом информирует чешское издание Blesk.cz м со ссылкой на источник, хорошо знакомый с ситуацией.Алекс Гальченюк: Разговоров о моем обмене не избежатьНападающий «Монреаль Канадиенс» Алекс Гальченюк прокомментировал слухи о своем возможном обмене.Юсси Йоккинен подписал контракт с «Эдмонтоном»«Эдмонтон» объявил о подписании контракта с нападающим Юсси Йоккиненом. Об этом информирует официальный сайт «Ойлерз».Коннор Макдэвид: Я хотел доказать свою преданность «Ойлерз»Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал подписание нового контракта с «Ойлерз».Роман Любимов: Олимпиада стала важным фактором возвращения в ЦСКАНападающий ЦСКА Роман Любимов прокомментировал свой переход из «Филадельфии» в армейский клуб.«Даллас» подписал контракт с форвардом Ричи«Даллас» объявил о подписании нового контракта с форвардом Бреттом Ричи. Об этом информирует официальный сайт «Старз».«Айлендерс» подписали контракт новичка с защитником Себастьяном Ахо«Айлендерс» подписали контракт новичка с защитником Себастьяном Ахо. Об этом информирует официальный сайт клуба.Генменеджер «Эдмонтона»: По мнению Макдэвида и его команды это была честная суммаГенеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли прокомментировал подписание восьмилетнего контракта на $100 млн с нападающим команды Коннором Макдэвидом.Грубауэр подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз»Вратарь Филипп Грубауэр подписал с «Вашингтон Кэпиталз» однолетний контракт. Об этом информирует официальный сайт НХЛ.
Футбол
Уэйн Руни: Я очень взволнован, не могу дождаться встречи с Куманом
Бокс
Кшиштоф Влодарчик: Гассиев – хороший боксер и настоящий панчер, но я никогда не искал легких путей
Футбол
Руни вернулся в «Эвертон» спустя 13 лет (фото)
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу Вандерсона
все новости
Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости