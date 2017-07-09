Смолов получил травму и выбыл на три недели
Источник: Чемпионат.comКомментарии
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов повредил заднюю поверхность бедра в контрольном матче против московского ЦСКА (1:1).
Предположительно, срок восстановления нападающего, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром РФПЛ, составит три недели.
«Смолов в последнее время чувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, просил сделать МРТ, однако медицинский штаб «Краснодара» не удовлетворил просьбу игрока, сославшись на невозможность организации обследования в Австрии. Ожидается, что Смолов пройдет углубленное обследование в Москве либо в Мюнхене», – заявил представитель игрока Кахор Муминов, слова которого приводит «Чемпионат».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически