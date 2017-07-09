Данис Зарипов: «Ак Барс» для меня – это нечто большее, чем просто клуб. Это жизнь

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал свой переход в казанскую команду.

- Я провел в «Ак Барсе» 12 лет, и Казань стала для меня родным городом. Ни для кого не секрет, что я хотел вернуться с самого момента своего отъезда в 2013 году. Особое чувство, когда надеваешь свитер с гербом Татарстана на груди, не передать словами. Я счастлив, что мне довелось играть рядом с большими профессионалами и что судьба свела меня с Алексеем Морозовым – выдающимся мастером и прекрасным человеком, у которого я многому научился.

Я благодарен «Металлургу» и болельщикам команды за время, проведенное в Магнитогорске. Теперь уже можно сказать, что решение сменить клуб четыре года назад пошло всем на пользу. «Ак Барс» для меня и для вас, дорогие болельщики, – это нечто большее, чем просто клуб. Это жизнь. Спасибо вам большое за веру и беззаветную поддержку, которую вы дарите нам! Впереди много работы! - приводит слова Зарипова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что 7 июля «Ак Барс» объявил о подписании двухлетнего контракта с Зариповым. В минувшем сезоне форвард выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17».